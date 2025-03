Roeier die poging tot wereldrecord doet gered uit cycloon

BRISBANE (ANP) - Een Litouwse roeier is maandag voor de kust van Australië uit een stormachtige zee gered. Langeafstandsroeier Aurimas Mockus probeerde door een tropische cycloon heen te peddelen, in een poging in zijn eentje de Stille Oceaan over te steken. Een Australisch marineschip haalde Mockus van zee, waar tropische cycloon Alfred windsnelheden van honderd kilometer per uur en golven van zeven meter hoog veroorzaakte.

Mockus, die zijn reis in oktober begon, behaalde zijn doel om de Stille Oceaan van de Verenigde Staten tot Australië over te roeien, een tocht van in totaal 12.000 kilometer, net niet. De langeafstandsroeier strandde op ongeveer 740 kilometer voor de kust van de Australische staat Queensland, een aantal dagen voor hij verwachtte aan te komen in de stad Brisbane. Hij probeerde met zijn poging de oceaan over te steken steun te werven voor de oorlogsinspanningen van Oekraïne.

In 1983 roeide hij ook al van San Francisco naar Australië, maar werd hij gered bij het Great Barrier Reef, zo'n 50 kilometer voor de kust. Omdat hij destijds zo dicht bij het vasteland kwam, werd zijn poging door de juryleden van de sport nog steeds als succesvol beschouwd.