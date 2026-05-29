Roemeense flat bij grens met Oekraïne geraakt door drone

door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 3:55
GALATI (ANP/DPA) - In de Roemeense stad Galati, vlak bij de grens met Oekraïne, is een wooncomplex getroffen door een drone. De inslag veroorzaakte brand op de tiende verdieping van het flatgebouw. Er vielen twee lichtgewonden, meldt het Roemeense ministerie van Binnenlandse Zaken.
De Roemeense minister van Defensie spreekt in een verklaring over een Russische drone die het luchtruim van NAVO-land Roemenië is binnengedrongen.
In april kwam er ook al eens een Russische drone terecht in Galati. Toen vielen er geen gewonden, maar werd er ook schade gemeld.
