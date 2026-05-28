Vance: nog geen deal met Iran, partijen wel dicht bij akkoord

door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 1:56
WASHINGTON (ANP/RTR) - Volgens de Amerikaanse vicepresident JD Vance zijn de onderhandelaars van Iran en de Verenigde Staten "er nog niet helemaal uit". Aan verslaggevers in Washington vertelde Vance dat de partijen wel bijna akkoord zijn.
De vicepresident zei daarbij dat de VS vanuit hun positie het nucleaire programma van Teheran aanzienlijk kunnen afremmen. Er zouden nog enkele knelpunten in de onderhandelingen zijn rond Teherans voorraad verrijkt uranium en rond de kwestie van verrijking. Ook wordt er nog onderhandeld over de formulering van enkele zaken, aldus Vance.
Donderdag meldden verschillende Amerikaanse media dat de partijen tot een akkoord waren gekomen. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim sprak dat tegen.
"Ik kan niet garanderen dat we eruit zullen komen, maar op dit moment heb ik er een goed gevoel over", zei de vicepresident.
