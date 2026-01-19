ECONOMIE
Rond de tien Utrechters kunnen nog niet naar huis na explosie

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 10:44
UTRECHT (ANP) - Ongeveer tien inwoners van Utrecht kunnen nog niet terugkeren naar hun woning, nadat een explosie afgelopen donderdag voor flinke schade aan hun huizen zorgde. Dat meldt een medewerker van stichting Salvage. Maandag heeft de stichting de verantwoordelijkheid voor het vergoeden van hun onderdak overgedragen aan verzekeraars, zegt hij.
Een of meerdere explosies in de Visscherssteeg leidden afgelopen donderdag tot grote ravage in de historische binnenstad van Utrecht. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. Meerdere straten werden afgezet, waarvan er de afgelopen dagen steeds meer zijn vrijgegeven. De bewoners die nog niet naar huis kunnen, wonen volgens de medewerker van de hulpinstantie in of rond de Visscherssteeg.
In de nacht van donderdag op vrijdag zorgde de gemeente voor de opvang van inwoners, aldus de medewerker van Salvage. De stichting is verantwoordelijk voor het regelen en vergoeden van onderdak voor de eerstvolgende werkdag.
