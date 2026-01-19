ECONOMIE
Advocaat verdachte zedenzaak Barendrecht bepleit lagere celstraf

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 10:43
anp190126084 1
ROTTERDAM (ANP) - De advocaat van Mels van B., verdachte in de geruchtmakende Barendrechtse zedenzaak, heeft de rechtbank maandag tijdens haar pleidooi verzocht niet meer dan acht jaar gevangenisstraf op te leggen. Vrijdag eiste het Openbaar Ministerie veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 46-jarige Van B., voor onder meer het ernstig seksueel misbruiken van achttien jonge meisjes.
Advocate Mirjam Levy kan zich volledig vinden in het opleggen van de tbs-maatregel. Maar volgens haar doorkruist een heel lange celstraf de effectiviteit daarvan. De raadsvrouw vroeg de rechtbank bij het bepalen van de straf rekening te houden met het feit dat Van B. nagenoeg alles heeft bekend en volledig heeft meegewerkt aan het onderzoek.
Een hoge celstraf dient vooral als vergelding voor het leed dat een verdachte slachtoffers heeft berokkend. Levy zei dat zij en haar cliënt dat begrijpen. Zij wees erop dat in de praktijk een tbs-behandeling heel lang kan duren, zeker in het geval van Van B. Gedragsdeskundigen hebben geconcludeerd dat enkele van zijn stoornissen niet te genezen lijken. Volgens Levy is niet uit te sluiten dat Van B. levenslang in een tbs-kliniek zal blijven. "Dat is met hem besproken", aldus de raadsvrouw. "Hij accepteert dat en legt zich daarbij neer."
Van B. werd in september 2024 aangehouden, nadat de moeder van een van de slachtoffertjes aangifte had gedaan. Van B. misbruikte de meisjes - vriendinnetjes van zijn dochter - tijdens logeerpartijtjes in zijn woning in Barendrecht en zijn caravan op een camping in het Brabantse Hoeven. De rechtbank doet op 3 maart uitspraak.
