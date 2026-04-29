Rook van natuurbrand 't Harde tot in Amsterdam te zien en ruiken

AMSTERDAM (ANP) - De rookwolken van de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij 't Harde, op de Veluwe, zijn tot in Amsterdam en omstreken te zien en te ruiken. "De meldkamer ontvangt momenteel veel meldingen van mensen die last hebben van rook", meldt Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Die legt uit dat de wind de rook richting de hoofdstad blaast.

Het advies aan mensen die hier last van hebben, is om ramen en deuren te sluiten en automatische ventilatiesystemen uit te schakelen.

ANP-verslaggevers in Amsterdam ruiken de brandlucht ook en zien dat de lucht er grauw is door de rook.

Om mensen in de omgeving van 't Harde te waarschuwen, heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland een NL-Alert verstuurd. "Bent u in de buurt van de brand, verlaat dan het gebied", is het dringende advies.

Om het vuur te blussen is de brandweer met veel mensen en materieel uitgerukt.