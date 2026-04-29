Smartwatches verliezen terrein aan schermloze ringen en bandjes van Oura
en Whoop
. Groeien deze wearables echt uit tot medische tools of blijft het vooral marketing?
De markt voor draagbare sportgadgets slaat een nieuwe weg in. Waar jarenlang de Apple Watch
de standaard was, groeien schermloze wearables zoals de Oura Ring
en Whoop
-armband explosief. Deze gadgets zonder display stijgen met 51% per jaar, veel harder dan de totale wearablemarkt die met 9% groeit. Bedrijven als het Finse Oura en Amerikaanse Whoop mikken met waarderingen van meer dan 10 miljard dollar op een beursgang in 2026.
Waarom schermloze wearables winnen
Het ontbreken van een scherm biedt concrete voordelen. Gebruikers ervaren minder afleiding doordat er geen notificaties op hun pols verschijnen. Bovendien zijn dunne ringen en bandjes comfortabeler tijdens slaap, terwijl slaapdata juist essentieel zijn voor deze apparaten. Vooral vrouwen waarderen het discrete, subtiele uiterlijk boven protserige horloges, aldus wearable-analist Ben Wood van onderzoeksbureau CCS Insight.
Ook het verdienmodel verschilt fundamenteel. Whoop werkt uitsluitend met abonnementen: het bandje is gratis, maar gebruikers betalen jaarlijks 199 dollar voor toegang tot hun data. Oura vraagt een eenmalige aanschaf van 399 euro plus 6 euro per maand. Dit abonnementsmodel blijkt lucratief: Oura boekte in 2025 een omzet van 1 miljard dollar, een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder.
De wetenschap achter de scores
Ondanks de commerciële groei kleven er kanttekeningen aan de wetenschappelijke betrouwbaarheid.
Wearables meten beweging en hartslag relatief nauwkeurig, maar proberen vervolgens complexe concepten als stress, inzetbaarheid en slaapkwaliteit in een score te vatten. Hoogleraar gezondheidspsychologie Matthijs Noordzij
van de Universiteit Twente waarschuwt dat de wetenschappelijke basis voor zulke scores zwak is. Psychologische aspecten die meespelen bij stress of herstel kunnen polsbandjes simpelweg niet meten.
Ook onafhankelijk onderzoek uit 2024 bevestigt deze zorgen. Wetenschappers van het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles stelden vast dat wearables nauwelijks significante impact hebben op lichaamsmassa, bloeddruk of vetpercentage. Alleen in combinatie met persoonlijke coaching of bij specifieke aandoeningen zoals hypertensie of chronische pijn zagen onderzoekers positieve effecten.
In Nederland gebruikt inmiddels 68% van de sporters wearables, blijkt uit onderzoek van sportinstituut Mulier. Vier op de tien Nederlanders zet een wearable of app in om actief hun gezondheid
te monitoren. De vastleggingsdrang van sporters – denk aan de populaire app Strava met haar waardering van 2,2 miljard dollar – maakt van datameting een miljardenbusiness.
68% draagt een of andere sensor
Nederlanders meten massaal hun bewegingen. Uit cijfers van sportonderzoeksinstituut Mulier blijkt dat 68% van de Nederlandse sporters gebruikmaakt van wearables. Vier op de tien Nederlanders gebruikt een wearable of app specifiek om hun gezondheid te monitoren. Wereldwijd werden in 2025 meer dan 200 miljoen wearables verscheept, een groei van 6%. De top vijf wordt gedomineerd door Xiaomi (18%), Apple (17%), Huawei (16%), Samsung (9%) en Garmin (5%). Voor 2026 verwacht onderzoeksbureau Omdia verdere eencijferige groei, vooral gedreven door AI-functies en professionele gezondheidsmonitoring.