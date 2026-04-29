68% draagt een of andere sensor

Nederlanders meten massaal hun bewegingen. Uit cijfers van sportonderzoeksinstituut Mulier blijkt dat 68% van de Nederlandse sporters gebruikmaakt van wearables. Vier op de tien Nederlanders gebruikt een wearable of app specifiek om hun gezondheid te monitoren. Wereldwijd werden in 2025 meer dan 200 miljoen wearables verscheept, een groei van 6%. De top vijf wordt gedomineerd door Xiaomi (18%), Apple (17%), Huawei (16%), Samsung (9%) en Garmin (5%). Voor 2026 verwacht onderzoeksbureau Omdia verdere eencijferige groei, vooral gedreven door AI-functies en professionele gezondheidsmonitoring.