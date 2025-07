Roparun levert ruim 4,7 miljoen euro op voor mensen met kanker

ROTTERDAM (ANP) - Deelnemers aan de jaarlijkse Roparun hebben vorige maand ruim 4,7 miljoen euro opgehaald voor goede doelen. Het geld is bestemd voor doelen die "het leven van mensen met kanker draaglijker maken". De organisatie van het sponsorevenement maakte de eindstand zaterdagavond bekend tijdens een slotfeest in De Kuip in Rotterdam.

Het bedrag is bijna 400.000 euro hoger dan bij de vorige editie. "Het is bijna niet in woorden te vatten hoe trots en dankbaar ik ben. Een ongelofelijk bedrag, dat volledig ten goede komt aan mensen die leven met kanker", zei directeur Lesly Wolters.

De Roparun is nu 34 keer gehouden. De loop ging in de beginjaren van Rotterdam naar Parijs, het evenement dankt zijn naam aan een samenvoeging van die twee steden. De Roparun is een jaarlijkse sponsorestafetteloop in het pinksterweekend. Vanuit Frankrijk en Enschede lopen de deelnemers in teams naar Rotterdam. Dit jaar deden duizenden deelnemers verdeeld over 205 teams mee.