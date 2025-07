Zelensky: gesprek vrijdag met Trump beste dat we hebben gevoerd

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is tevreden over het gesprek dat hij vrijdag voerde met de Amerikaanse president Donald Trump. "Het was waarschijnlijk het beste gesprek dat we tot nu toe hebben gevoerd, en ook het productiefste", zei hij in een videoboodschap.

De twee presidenten belden vrijdag met elkaar. Trump heeft volgens Zelensky aangegeven dat hij Oekraïne wil helpen met de luchtverdediging.

Eerder had Zelensky de Amerikaanse president gevraagd om Patriot-luchtafweerraketten, maar hij maakte in de videoboodschap niet duidelijk of Trump concrete toezeggingen heeft gedaan. Vrijdagavond zei Trump dat Oekraïne de raketten hard nodig heeft om zich te verdedigen tegen Rusland, dat de luchtaanvallen de laatste weken flink heeft opgevoerd.

In februari ontaardde een gesprek in het Witte Huis tussen Zelensky en Trump nog in een openlijke ruzie. Sindsdien hebben ze elkaar meerdere malen gesproken en is de relatie verbeterd.