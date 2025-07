Schuurs uitgeschakeld in tweede ronde dubbelspel op Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisster Demi Schuurs is uitgeschakeld in de tweede ronde van het vrouwendubbelspel op Wimbledon. Met haar Amerikaanse dubbelpartner Asia Muhammad verloor de 31-jarige Nederlandse dubbelspecialiste van het koppel Kimberly Birrell en Maya Joint uit Australië in drie sets: 6-4 4-6 6-7 (7).

Schuurs en Muhammad waren als zesde geplaatst op het grandslamtoernooi van Londen. Het duo was dit jaar al succesvol in het dubbelspel met toernooizeges in Queen's en Indian Wells.

Schuurs en Muhammad begonnen voortvarend met winst in de eerste set tegen het Australische koppel. Ze verloren de tweede set, maar kwamen in de derde met 5-2 voor. Birrell en Joint vochten zich terug in de wedstrijd door vier games op rij te winnen en vervolgens ook de supertiebreak (10-7).