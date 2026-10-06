Rosenmöller noemt kabinet tot nu toe 'waardeloze vertoning'

DEN HAAG (ANP) - Wat het kabinet sinds de start in februari heeft laten zien, is "een waardeloze vertoning", vindt PRO-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rosenmöller. Volgens hem is het kabinet vooral met zichzelf bezig "in een eindeloos proces om tot een meerderheid te komen".

Rosenmöller riep het kabinet op om snel tot een akkoord te komen met PRO en Volt. Volgens hem geeft dat het kabinet direct een stabiele meerderheid. "Het is de hoogste tijd dat de permanente formatie eindigt."

"In een totaalakkoord zitten vast elementen die wij minder aantrekkelijk vinden en misschien breder gedragen kunnen worden", zei Rosenmöller. Hij bekritiseerde de pogingen om partijen van links tot rechts in een breed akkoord te verenigen. Juist dat is ingegeven door "partijpolitieke belangen", betoogde hij.

"We staan voor gigantische uitdagingen. Daarom rest ons geen andere keuze dan de democratische hoofdstromen in de politiek de handen ineen te laten slaan", aldus de PRO-fractievoorzitter.