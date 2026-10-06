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Gauff hekelt onlineracisme na overspelen punt tegen Chinese Sun

Sport
door anp
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BEIJING (ANP/RTR) - Tennisster Coco Gauff heeft onlineracisme aan de kaak gesteld na haar zege op de Chinese tiener Sun Xinran op het WTA-toernooi van Beijing. De Amerikaanse grandslamwinnares stelt dat het aantal racistische reacties "niet normaal" was na de partij waarover ophef ontstond na het overspelen van een belangrijk punt.
Gauff won de partij met 7-5 6-1. Aan het einde van de eerste set stopte de 22-jarige zwarte speelster in een rally omdat ze werd afgeleid door een flikkerend reclamebord. Ze won het overgespeelde punt en greep even later ook de set.
"Je kan me niet mogen of het niet eens zijn met wat er is gebeurd zonder racistisch te zijn", zei Gauff op X. "Het aantal racistische commentaren en directe berichten dat ik in de afgelopen uren heb ontvangen, is ongelofelijk groot."
Gauff zei ook dat ze met haar opponente had gesproken na de wedstrijd. "Xinran is een geweldig talent. Ik heb me verontschuldigd voor de situatie en ze begreep het helemaal."
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