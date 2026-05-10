Rotterdam bereidt zich voor op komst van cruiseschip Hondius

ROTTERDAM (ANP) - Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Nadat alle passagiers van boord zijn op Tenerife, vaart het schip door naar de haven in de Maasstad. Wanneer het precies arriveert, is nog niet bekend. Een woordvoerder van de gemeente verwacht dat dit aan het einde van de week zal zijn.

"We bereiden ons voor op de komst van het schip", zeggen zowel de gemeente als het Havenbedrijf Rotterdam. Ze werken hierbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij.

De precieze locatie waar het schip aanmeert in de haven is nog niet bekend. De Hondius wordt in Nederland schoongemaakt.

De evacuatie van het cruiseschip op Tenerife is in volle gang. Het schip, dat werd getroffen door het hantavirus, ging zondagochtend voor anker en de passagiers worden met bootjes van boord gehaald. Een deel van de crew gaat nu ook van boord en de rest vaart door naar Rotterdam. Rederij Oceanwide meldde eerder dat de reis zo'n vijf dagen duurt.