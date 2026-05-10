ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rotterdam bereidt zich voor op komst van cruiseschip Hondius

Samenleving
door anp
zondag, 10 mei 2026 om 14:14
anp100526071 1
ROTTERDAM (ANP) - Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Nadat alle passagiers van boord zijn op Tenerife, vaart het schip door naar de haven in de Maasstad. Wanneer het precies arriveert, is nog niet bekend. Een woordvoerder van de gemeente verwacht dat dit aan het einde van de week zal zijn.
"We bereiden ons voor op de komst van het schip", zeggen zowel de gemeente als het Havenbedrijf Rotterdam. Ze werken hierbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij.
De precieze locatie waar het schip aanmeert in de haven is nog niet bekend. De Hondius wordt in Nederland schoongemaakt.
De evacuatie van het cruiseschip op Tenerife is in volle gang. Het schip, dat werd getroffen door het hantavirus, ging zondagochtend voor anker en de passagiers worden met bootjes van boord gehaald. Een deel van de crew gaat nu ook van boord en de rest vaart door naar Rotterdam. Rederij Oceanwide meldde eerder dat de reis zo'n vijf dagen duurt.
loading

POPULAIR NIEUWS

c2

Rattenpis: waarom je nieuwe kleding eerst moet wassen

IMG_2435

Alarm voor (oudere) dropeters

note thanun 6m29 angoyo unsplash

Als trend niet verandert, heeft Japan in 2720 nog maar één kind

mom-cat-has-thumbs-extra-adopted-kittens-050826-1-995a3c1c5ef240fd94b42060a8fb5f08

Moederpoes komt met één kitten bij asiel binnen en vertrekt als moeder van zeven

e1df3886-e9af-408f-8d8b-1a5b628c3706

Hoeveel houdt een Nederlander écht netto over? Vergelijking met Belg, Duitser en Fransman

163413986_m

10 dingen die je moet hebben als kampeerder

Loading