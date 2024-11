Rotterdam geeft koloniale kunststukken terug aan Indonesië

ROTTERDAM (ANP) - De gemeente Rotterdam gaat kunstobjecten uit de koloniale tijd teruggeven aan Indonesië. Het zijn twee beelden afkomstig uit Lombok en 66 objecten uit Zuid-Bali. Het gaat om onder meer sieraden, textiel en ceremoniële wapens. De kunstobjecten waren in beheer bij het Wereldmuseum in Rotterdam en in handen van de stad.

De voorwerpen werden aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw in beslag genomen tijdens militaire acties van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. Volgens de gemeente blijkt uit onderzoek dat de voorwerpen onder dwang zijn weggenomen. De stukken gaan dit jaar nog terug naar Indonesië.

"Rotterdam erkent dat de kunstwerken die we teruggeven nooit van ons waren en thuishoren in Indonesië", zegt verantwoordelijk wethouder Said Kasmi. "Met deze teruggave zetten we een belangrijke stap in het herstellen van koloniale onrechtvaardigheid. Het is een gebaar van respect voor de Indonesische cultuur en de geschiedenis die we gezamenlijk delen."

Symboliek

Indonesië is blij dat de stukken terugkeren. Volgens ambassadeur Mayerfas van het land zijn de stukken "symbolen van identiteit en veerkracht". Een deel van de objecten wordt bij terugkomst tentoongesteld in het Museum Nasional in de hoofdstad Jakarta.

Eind september gaf Nederland op verzoek van Indonesië 288 objecten uit de Rijkscollectie terug. Het ging om vier beelden en onder meer wapens en munten.