Rotterdamse haven wil 'van slot' en wacht op geld voor natuur

DEN HAAG (ANP) - De overheden die betrokken zijn bij de Rotterdamse haven werken aan maatregelen om vier Natura 2000-gebieden rond het omvangrijke industriegebied te laten herstellen. Dat is nodig om te zorgen dat weer vergunningen kunnen worden gegeven voor projecten in de haven. De vergunningverlening ligt zo goed als stil sinds een uitspraak van de Raad van State, eind 2024, waardoor het 'schuiven' met stikstofruimte nagenoeg onmogelijk is geworden.

De beoogde verduurzaming van de havenindustrie loopt daardoor vertraging op. De betrokken partijen wachten nog op de 50 miljoen euro die het vorige kabinet heeft beloofd om de maatregelen te financieren.

Het ministerie van Landbouw en Natuur zegt dat het kabinet "voornemens" is om een financiële bijdrage te doen. Dat geld moet komen uit het 'impulsbudget' van 500 miljoen euro dat LVVN-minister Jaimi van Essen afgelopen vrijdag, bij de presentatie van zijn stikstofaanpak, aankondigde.