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Rotterdamse mbo's willen fuseren tot school van 38.000 leerlingen

Samenleving
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - De mbo-scholen Albeda en Zadkine, die samen ongeveer 38.000 leerlingen opleiden, willen fuseren tot een mbo-instelling voor de regio Rotterdam-Rijnmond. Als een van de redenen voor het fusieplan noemen beide scholen de snel veranderende arbeidsmarkt.
"De vraag naar goed opgeleide vakmensen groeit en het onderwijs staat voor grote opgaven. Juist daarom willen we samen verder bouwen aan onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van studenten, de arbeidsmarkt en de samenleving. Met ruimte voor maatwerk, innovatie en een sterke verbinding met het werkveld."
"De afgelopen periode onderzochten wij verschillende vormen van samenwerking. Uit deze verkenning is naar voren gekomen dat wij meer kunnen betekenen door samen verder te gaan, voor studenten, medewerkers en de regio", aldus de scholen.
De voorgenomen fusie, op zijn vroegst in schooljaar 2028-2029, brengt volgens de partijen nog geen veranderingen met zich mee voor studenten, medewerkers, bedrijven en andere partners.
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