Hamas wil volgens onderhandelaar geen 'gedeeltelijk' bestand

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Hamas zal geen "gedeeltelijk" bestand met Israël accepteren. Dat zei de hoofdonderhandelaar van de beweging, die in een speech op televisie aanstuurde op een "alomvattende overeenkomst" waarin onder meer een einde van de oorlog, gevangenenruil en de wederopbouw van Gaza zijn geregeld.

Onderhandelaar Khalil al-Hayya leek zich met zijn uitspraken te keren tegen een nieuw voorstel van Israël. Dat voorzag naar verluidt in een wapenstilstand van zeker 45 dagen en hervatting van de levering van hulpgoederen in ruil voor de vrijlating van tien gijzelaars die worden vastgehouden in de Gazastrook. Er zou ook zijn aangegeven dat een "permanent einde van de oorlog" mogelijk is als Hamas en andere groepen ontwapenen, zei een hooggeplaatst Hamaslid. De groep ziet ontwapening als een rode lijn waar het niet mee wil instemmen.

Israël en Hamas sloten in januari al een bestand, maar dat hield geen stand. De Israëlische krijgsmacht hervatte vorige maand de grootschalige aanvallen op Gaza.