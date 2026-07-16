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Route du Soleil heropent na sluiting door natuurbrand

Samenleving
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 22:59
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PARIJS (ANP) - De Franse A6, een snelweg van Parijs naar het zuiden van het land die ook wel bekendstaat als de Route du Soleil, is sinds 20.00 uur weer gedeeltelijk open, meldt het plaatselijke bestuur. Ook de ANWB meldt op X dat de snelweg tussen Parijs en Dijon bij Fontainebleau weer open is.
Het hoofd van het departement Seine-et-Marne meldt dat er nog wel enkele beperkingen gelden rond Fontainebleau, waar een natuurbrand ervoor zorgde dat een stuk snelweg van zo'n 25 kilometer lang moest worden afgesloten. Zo is er in beide richtingen een rijstrook gereserveerd voor de hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden.
De Route du Soleil wordt veel gebruikt door vakantiegangers, ook uit Nederland. Ook het treinverkeer ondervond hinder door de brand. Die is inmiddels onder controle.
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