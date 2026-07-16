Gruwelijke ouders (“diepgelovige christenen”) sluiten adoptiekind jarenlang op in slaapkamer in Florida

In Coral Springs, Florida, zijn Joel en Jennifer Kohnert aangeklaagd omdat zij hun geadopteerde dochter van 12 jaar volgens de aanklagers ongeveer drie jaar lang ’s nachts in haar kamer hebben opgesloten.De deur en het raam waren met zware sloten beveiligd, het meisje sliep op een luchtmatras en had nauwelijks meubels of persoonlijke spullen.

Meisje (12) moest jarenlang in vergrendelde kamer leven, zonder toilet en met vernederende straffen

Het kind mocht ’s nachts niet naar het toilet, moest op de vloer urineren en ontlasten en haar bevuilde kleren zelf in een emmer wassen, terwijl zij slechts drie kledingstukken tegelijk had

Als zij de kamer mocht verlaten, moest zij in de tuin baden, ongeacht het seizoen, en haar kamer was voorzien van een luid geluidsapparaat dat de rest van het gezin overstemde.