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Minder water uit de kraan: Vitens verlaagt druk in deze regio’s

Klimaat, natuur en milieu
door Désirée du Roy
donderdag, 16 juli 2026 om 8:43
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In delen van Nederland komt er binnenkort minder water uit de kraan. Waterbedrijf Vitens verlaagt namelijk op meerdere plekken de waterdruk om het systeem toekomstbestendig te houden. De maatregel wordt al uitgerold in regio’s als Gelderland, Overijssel, Flevoland en Utrecht, en kan later breder worden toegepast.
Volgens Vitens is de ingreep nodig omdat de vraag naar drinkwater snel stijgt, terwijl de beschikbaarheid onder druk staat door droogte, bevolkingsgroei en strengere milieuregels. “We moeten slimmer omgaan met het water dat we hebben,” stelt het bedrijf. Door de druk iets te verlagen, stroomt er minder water per minuut door leidingen, wat verspilling en piekbelasting vermindert.
Voor huishoudens betekent dit vooral dat de kraan of douche iets minder krachtig aanvoelt. Vitens geeft aan dat de gemiddelde doorstroming met circa 10 tot 15 procent kan afnemen. In de praktijk komt dat neer op een iets langere douchetijd of een minder krachtige straal bij het vullen van een pan. De drinkwaterkwaliteit blijft ongewijzigd.
De maatregel sluit aan bij bredere zorgen over waterschaarste in Nederland. Het RIVM en de Inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwden eerder dat de drinkwatervoorziening richting 2030 onder druk kan komen te staan als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Ook andere waterbedrijven onderzoeken vergelijkbare stappen.
Critici wijzen erop dat consumenten nauwelijks inspraak hebben, terwijl zij wel direct effect merken. Tegelijk benadrukken experts dat gedragsverandering onvermijdelijk is: zuiniger omgaan met water wordt steeds meer de norm

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