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Zwarte zaterdag op 18 juli: op deze uren verlies je veel tijd op de Route du Soleil

Samenleving
door Ans Vink
donderdag, 16 juli 2026 om 12:13
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Wie op zaterdag 18 juli via de Route du Soleil naar Zuid-Frankrijk wil, moet niet rekenen op een beetje vakantieverkeer, maar op een vrijwel aaneengesloten druktegolf.
Bison Futé, de officiële Franse verkeersdienst, kleurt de dag in de uitgaande richting rood en waarschuwt voor “een verlenging van de reistijden” op onder meer de regio Auvergne-Rhône-Alpes en de mediterrane corridor. Ook de ANWB zet 18 juli in de verkeersdruktekalender neer als een zware vakantiedag op de Europese hoofdroutes richting het zuiden.
Concreet zit de pijn vooral op de bekende Route du Soleil: de A7 tussen Lyon en Orange en daarna de A9 richting Montpellier en Spanje. Voor de A7 adviseert Bison Futé automobilisten om het traject Lyon–Orange te mijden tussen 8.00 en 18.00 uur en het deel Orange–Marseille tussen 14.00 en 20.00 uur. Op de A9 geldt bovendien een vermijdingsadvies tussen Orange en Montpellier van 10.00 tot 16.00 uur en tussen Montpellier en de Spaanse grens van 10.00 tot 17.00 uur.
Hoeveel extra reistijd kost dat nu echt? De eerlijke antwoordvorm is minder precies dan automobilisten hopen: officiële instanties geven vooral tijdvensters en drukteclassificaties, geen gegarandeerd aantal minuten per automobilist.
Maar juist die blokken zeggen veel. Als een traject als Lyon–Orange tien uur lang als te vermijden wordt aangemerkt en de verkeersdruk vanaf de vroege ochtend tot begin avond als zeer dicht wordt omschreven, gaat het niet om een kleine hapering maar om vertraging die gemakkelijk kan oplopen van tientallen minuten tot meerdere uren, afhankelijk van vertrektijd, incidenten en tussenstops.
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De filedruk is bovendien geen Frans alleenrecht. De ANWB wijst er al langer op dat populaire Europese vakantieroutes in deze periode vollopen door een mix van vakantiespreiding, weekendverkeer en grensoverschrijdende vakantie-uittocht.Het klassieke advies blijft daardoor verrassend ouderwets: rijd ruim vóór de piek, stel vertrek uit tot na de drukste uren, of vermijd de zaterdag helemaal. Dat klinkt weinig sexy, maar op zwarte zaterdag is de snelste route vaak degene die je niet op het drukste moment neemt.

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