Oud-international geëmotioneerd over Royston Drenthe: 'Hij zit gewoon opgesloten in zijn eigen lichaam'

Maanden na het herseninfarct van Royston Drenthe is de oud-topvoetballer nog altijd volop aan het revalideren. Zijn herstel verloopt stap voor stap, maar de gevolgen zijn nog groot. Vriend en oud-international Eljero Elia geeft een aangrijpende update: "Hij zit gewoon opgesloten in zijn eigen lichaam."

Drenthe werd in oktober 2025 tijdens de opnames van het televisieprogramma Nog Eén Keer Fit onverwacht getroffen door een herseninfarct. De opnames werden direct stilgelegd, waarna de voormalig speler van onder meer Feyenoord en Real Madrid begon aan een intensief revalidatietraject.

'Je gunt dit niemand'

In Het Oranje Café wordt Elia gevraagd hoe het inmiddels met Drenthe gaat. De oud-international moet zichtbaar naar woorden zoeken. "Oef...", reageert hij eerst, gevolgd door een lange stilte. Daarna zegt hij: "Royston is... Ik zie hem als familie. Het had iedereen kunnen overkomen. Je gunt dit niemand."

Volgens Elia zijn de gevolgen van het herseninfarct nog altijd ingrijpend. "Hij zit gewoon opgesloten in zijn eigen lichaam. Zijn linkerarm is volgens mij verlamd, zijn spraak is nog weg."

'Hij is aan het bikkelen'

Ondanks de zware beperkingen blijft Drenthe vechten voor zijn herstel. Zijn vrienden proberen hem daarbij zoveel mogelijk te steunen. "Maar hij is aan het bikkelen, we zijn hem liefde aan het geven. Meer kan je niet doen; zorgen dat hij liefde en support krijgt. Omarmen, meenemen in alles wat wij doen. Niet alleen thuiszitten. Het is pijnlijk."

Kleine stapjes

Door zijn spraakproblemen is communiceren nog altijd lastig, vertelt Elia. Het herstel na een herseninfarct kan jaren duren. "Hij kan zich niet goed uiten, niet goed verwoorden. Maar als je op een gegeven moment langer met hem bent, dan begrijp je wel wat hij bedoelt."