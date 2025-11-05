Rover over prijsverhoging NS: reiziger betaalt de rekening

AMERSFOORT (ANP) - Reizigersvereniging Rover is niet te spreken over de prijsverhoging van 6,5 procent die de NS doorvoert op kaartjes en abonnementen vanaf 1 januari. Volgens Rover betaalt de reiziger de rekening voor politiek beleid. Treinkaartjes en de meeste abonnementen van de NS worden vanaf 1 januari gemiddeld 6,5 procent duurder.

Rover noemt het teleurstellend dat de NS het advies van verschillende consumentenorganisaties om de prijzen niet verder te verhogen dan de inflatie naast zich neerlegt. "NS mag de prijzen extra verhogen, maar hoeft dit uiteraard niet te doen", aldus directeur Freek Bos. "Het Rijk heeft de afgelopen jaren budget beschikbaar gesteld om de prijsstijgingen bij NS te dempen, maar is hier nu opeens mee gestopt. Hierdoor zien we dat NS tekorten bij de reiziger neerlegt in plaats van te investeren in aantrekkelijker en betaalbaar treinvervoer." Rover wil dat het Rijk de prijsstijgingen stopt. Die zouden de trein voor steeds meer mensen onbetaalbaar maken.

Van de prijsstijging in januari bestaat 3,05 procent uit eerder uitgestelde prijsverhogingen. De overige 3,5 procent wordt verdeeld over de komende 4 jaar. Rover waardeert het dat NS de totale geplande nieuwe prijsverhoging van 3,5 procent uitsmeert, maar waarschuwt dat de prijzen voor reizigers hierdoor de komende jaren harder oplopen.

De vereniging ziet daarnaast dat NS er financieel niet goed voorstaat en heeft NS daarom geadviseerd acties te ondernemen om meer reizigers te verleiden de trein te nemen. "De huidige abonnementen bestaan inmiddels 14 jaar, terwijl NS stelt dat het reisgedrag erg is veranderd", stelt Bos. "Rover gaat daarom met NS in gesprek om te zien hoe meer reizigers met betere abonnementen verleid kunnen worden."