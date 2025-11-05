Aandelenbeurzen New York openen vlak, chipbedrijf AMD verliezer

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag bijna vlak geopend. Een dag eerder waren er verliezen door zorgen bij beleggers op Wall Street over de sterk gestegen waarderingen van grote techbedrijven door het optimisme over AI. Chipbedrijf Advanced Micro Devices (AMD), dat ook een belangrijke speler is op AI-gebied, meldde kwartaalcijfers en werd daarop 1,7 procent lager gezet.

AMD kwam met een omzetverwachting voor het lopende kwartaal die weinig indruk maakte. Sinds begin dit jaar is de beurskoers van AMD al meer dan verdubbeld. Branchegenoot Nvidia daalde 0,4 procent. Super Micro Computer, dat actief is met AI-servers, dook 4 procent in het rood na tegenvallende winstverwachtingen voor het huidige kwartaal.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,1 procent hoger op 47.124 punten. De breed samengestelde S&P 500 won een fractie tot 6772 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent tot 23.321 punten. Op dinsdag zakte de Nasdaq nog 2 procent.

Pinterest

Ook McDonald's (plus 2,7 procent) maakte kwartaalcijfers bekend. De fastfoodketen boekte meer omzet doordat klanten bij een bezoek gemiddeld meer uitgaven. McDonald's profiteerde van acties en prijsverlagingen om meer klanten aan te trekken die op de kosten letten.

Pinterest kelderde ruim 20 procent door teleurstellende resultaten van het socialemediabedrijf. Andere bedrijven met cijfers waren onder meer zorgverzekeraar Humana (min 8 procent), de producent van elektrische auto's Rivian (plus 7,4 procent), biotechnoloog Amgen (plus 3 procent), verzekeraar AIG (min 4,3 procent) en investeringsmaatschappij Apollo Global Management (plus 0,4 procent).

UPS

Pakketbezorger UPS verloor ruim 2 procent. Een vrachtvliegtuig van UPS is neergestort kort na het opstijgen uit Louisville in de staat Kentucky. Drie bemanningsleden kwamen om en ook een aantal mensen op de grond.

Verder was er nog aandacht voor cijfers over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP. Volgens ADP nam de werkgelegenheid in oktober met 42.000 arbeidsplaatsen toe. Dat is meer dan verwacht. In september was hier nog krimp te zien.