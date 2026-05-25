Rubio: deal met Iran is ook maandag nog mogelijk

NEW DELHI (ANP/AFP) - Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, bestaat er nog steeds een kans dat er maandag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran.

"We dachten dat we misschien gisteravond, misschien vandaag, wat nieuws zouden hebben. Ik zou er niet te veel achter zoeken", zei Rubio over een mogelijke vredesovereenkomst tijdens een officieel bezoek aan de Indiase hoofdstad New Delhi.

Hij voegde daaraan toe dat Israël onder een toekomstige deal "altijd het recht behoudt zichzelf te verdedigen".

De VS sluiten of een goede overeenkomst met Iran, of zullen "op een andere manier" met het land omgaan, zei Rubio tegen verslaggevers in New Delhi. De VS zullen alle diplomatieke kansen benutten voordat zij "alternatieven" onderzoeken, aldus Rubio.