ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rubio: deal met Iran is ook maandag nog mogelijk

Samenleving
door anp
maandag, 25 mei 2026 om 7:13
anp250526040 1
NEW DELHI (ANP/AFP) - Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, bestaat er nog steeds een kans dat er maandag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran.
"We dachten dat we misschien gisteravond, misschien vandaag, wat nieuws zouden hebben. Ik zou er niet te veel achter zoeken", zei Rubio over een mogelijke vredesovereenkomst tijdens een officieel bezoek aan de Indiase hoofdstad New Delhi.
Hij voegde daaraan toe dat Israël onder een toekomstige deal "altijd het recht behoudt zichzelf te verdedigen".
De VS sluiten of een goede overeenkomst met Iran, of zullen "op een andere manier" met het land omgaan, zei Rubio tegen verslaggevers in New Delhi. De VS zullen alle diplomatieke kansen benutten voordat zij "alternatieven" onderzoeken, aldus Rubio.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2713906061

Hoe de 30‐jaarsbeperking op hypotheekrenteaftrek jóu kan dwarszitten

relationship-map-Europe-Muslim

Hoe zou jij het vinden als je kind met een moslim-partner thuiskomt?

shutterstock_2663656857

Ranglijst van de landen met de beste gezondheidszorg: Nederland in de top 5

anp 459966887

6 gezonde snacks voor als het héél warm is

177322306_m

Verdwalen in het digitale niets: waarom 'backrooms’ miljoenen mensen fascineren

shutterstock_1548474035

Slim boeken in onzekere tijden: zo wordt je reis goedkoper én flexibeler

Loading