Rubio en Russische collega Lavrov voeren 'constructief gesprek'

door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 7:04
WASHINGTON/MOSKOU (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en zijn Russische collega Sergej Lavrov hebben met elkaar gebeld. Het was een "constructief en pragmatisch" gesprek, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zouden de internationale politiek en de Russisch-Amerikaanse betrekkingen hebben besproken, evenals toekomstige bilaterale contacten.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bespraken Rubio en Lavrov "de relatie tussen Rusland en de Verenigde Staten, Iran en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne", aldus een woordvoerder.
Oekraïne meldde dinsdag minstens 27 doden door Russische luchtaanvallen op verschillende steden. Het lokale bestuur in de Krim meldde vijf burgerdoden door een Oekraïense droneaanval.
Rusland houdt traditiegetrouw een staakt-het-vuren op 9 mei, de dag waarop de overwinning op nazi-Duitsland wordt gevierd. Kyiv kondigde aan dat het een staakt-het-vuren zou respecteren vanaf dinsdagnacht.
