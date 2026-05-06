Trump heeft alweer een nieuw Iranbeleid. Gaat schepen niet begeleiden.

Donald Trump heeft onverwacht een nieuwe wending gegeven aan zijn Iran ‑beleid: de eerder aangekondigde maritieme beschermingsmissie in de Straat van Hormuz wordt voorlopig stilgelegd, terwijl de economische druk juist blijft.

De operatie “Project Freedom”, bedoeld om vastgelopen schepen in de strategische zeestraat te begeleiden en de koopvaardij te beveiligen, is door Trump tijdelijk stopgezet. Hij kondigde op zijn eigen platform Truth Social aan dat de pauze wordt gebruikt om te onderzoeken of er een nieuwe, allesomvattende overeenkomst met Iran kan worden gesloten en ondertekend, volgens hem na “aanzienlijke vooruitgang” in recente gesprekken. Daarmee verschuift de focus van militaire bescherming op zee naar diplomatieke onderhandelingen, zonder dat de confrontatie geheel verdwijnt.

Want tegelijk houdt Trump de blokkade van schepen die Iraanse havens binnenvaren of verlaten volledig in stand. Ook wijst hij op de rol van Pakistan en andere landen, die volgens hem om opschorting van Project Freedom hebben gevraagd en als bemiddelaar tussen Washington en Teheran optreden. De situatie in en rond de Straat van Hormuz blijft volgens het artikel “uiterst gevaarlijk”, met een fragiel staakt-het-vuren en voortdurende Iraanse pogingen om het scheepvaartverkeer te controleren en mogelijk tol te heffen.

Trumps koerswijziging laat zien hoe snel zijn Iran‑strategie kan omslaan: van escorterende oorlogsschepen terug naar druk via sancties en blokkades, met diplomatie als nieuw vlaggenschip. Hoe verder moet, niemand die het weet. Zeker Trump niet.

