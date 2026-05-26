Rubio: ondanks aanvallen VS is akkoord met Iran nog mogelijk

JAIPUR (ANP) - Ondanks de Amerikaanse aanvallen op doelen in Iran is een akkoord om de oorlog te beëindigen nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India tegen verslaggevers.

De Straat van Hormuz "moet open zijn", zei Rubio, verwijzend naar de Amerikaanse aanvallen van maandag.

Volgens hem kan er binnen "een paar dagen" een akkoord zijn en is het vooral een discussie over taalgebruik.

De Amerikaanse strijdkrachten vielen maandag doelen aan in het zuiden van Iran. Doelwit waren onder andere boten die mijnen wilden leggen en raketlanceerinstallaties. Washington omschrijft de aanvallen als bedoeld om "onze troepen te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten".

In de Qatarese hoofdstad Doha spreekt een delegatie uit Iran met de Qatarese premier Mohammed bin Abdulrahman al-Thani over een mogelijk akkoord om de oorlog te beëindigen. Volgens persbureau AFP gaan de gesprekken onder andere over de Straat van Hormuz, het verrijkte uranium waarover Iran beschikt en de bevroren Iraanse tegoeden.