HRW: Colombianen betrokken bij wreedheden Soedan opgeleid in VAE

door anp
dinsdag, 26 mei 2026 om 5:29
BEIROET (ANP) - Colombiaanse huurlingen zijn door een bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten ingehuurd en reisden via militaire bases van de VAE voordat ze naar Soedan werden gestuurd om daar de gewelddadige Rapid Support Forces (RSF) te ondersteunen. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport.
Volgens de organisatie is dit verder bewijs dat de VAE de RSF helpt of "anderszins substantieel bijdraagt aan hun vermogen om oorlogsmisdaden te plegen".
Het gaat om het bedrijf Global Security Services Group (GSSG) in Abu Dhabi. Het heeft honderden Colombianen gecontracteerd om in Soedan met de RSF mee te vechten tegen het regeringsleger.
Human Rights Watch vond bewijs van de aanwezigheid van deze huurlingen in El-Fasher, dat in oktober 2025 door de RSF werd ingenomen. Er was sprake van "wijdverbreid moorden en verkrachten".
