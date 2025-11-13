Rubio roept op tot inperking wapens voor Soedanese paramilitairen

NIAGARA-ON-THE-LAKE (ANP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft opgeroepen tot internationale actie om wapenleveranties aan de Soedanese Rapid Support Forces (RSF) in te perken. De RSF is sinds april 2023 in oorlog met het leger. Onlangs namen de paramilitairen de belangrijke Soedanese stad el-Fasher in.

"Wat daar gebeurt, is afschuwelijk", zei Rubio na een gesprek over Soedan met de G7-ministers van Buitenlandse Zaken in Canada. Rubio geeft de RSF de schuld van het geweld in Soedan, hoewel de RSF een Amerikaans voorstel voor een wapenstilstand zegt te steunen. "Ik denk dat het fundamentele probleem is dat de RSF akkoord gaat met dingen en zich er vervolgens niet aan houdt", zei Rubio.

Volgens Rubio is de RSF afhankelijk van geld en steun van buitenaf, omdat ze geen eigen productiefaciliteiten voor wapens hebben. Rubio noemde de Verenigde Arabische Emiraten, een Amerikaanse bondgenoot, niet specifiek, al heeft het leger van Soedan het Arabische land ervan beschuldigd de RSF te steunen met wapens en huurlingen die via Afrikaanse landen worden gestuurd.