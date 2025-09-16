ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rubio spreekt steun uit voor Qatar na aanval Israël

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 14:46
anp160925172 1
DOHA (ANP/AFP) - De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft in Qatar zijn "sterke steun" aan de veiligheid en soevereiniteit van het land uitgesproken. Zijn bliksembezoek volgt een week na de Israëlische aanval op onderhandelaars van Hamas in Doha.
Rubio sprak onder anderen emir Tamim bin Hamad al-Thani en premier Mohammed bin Abdulrahman al-Thani in de hoofdstad Doha. Het overleg vond achter gesloten deuren plaats en duurde iets korter dan een uur. Rubio bevestigde de "sterke bilaterale relatie" tussen hun landen en bedankte Qatar voor zijn bemiddeling tussen Hamas en Israël.
De minister verliet Qatar direct daarna. Hij was hiervoor in Israël, waar hij de Amerikaanse steun aan dat land ook uitsprak. De Israëlische aanval op Doha leidde tot kritiek wereldwijd, ook van de Verenigde Staten, de belangrijkste bondgenoot van Israël.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-43223077

Eindelijk verlichting bij tinnitus: ‘De piep verdwijnt langzaam naar de achtergrond’

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

ANP-514260987

Pas op met mediteren: er zit een duistere kant aan (en de voordelen zijn nauwelijks bewezen)

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

ANP-508621740

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

Loading