Rubio spreekt steun uit voor Qatar na aanval Israël

DOHA (ANP/AFP) - De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft in Qatar zijn "sterke steun" aan de veiligheid en soevereiniteit van het land uitgesproken. Zijn bliksembezoek volgt een week na de Israëlische aanval op onderhandelaars van Hamas in Doha.

Rubio sprak onder anderen emir Tamim bin Hamad al-Thani en premier Mohammed bin Abdulrahman al-Thani in de hoofdstad Doha. Het overleg vond achter gesloten deuren plaats en duurde iets korter dan een uur. Rubio bevestigde de "sterke bilaterale relatie" tussen hun landen en bedankte Qatar voor zijn bemiddeling tussen Hamas en Israël.

De minister verliet Qatar direct daarna. Hij was hiervoor in Israël, waar hij de Amerikaanse steun aan dat land ook uitsprak. De Israëlische aanval op Doha leidde tot kritiek wereldwijd, ook van de Verenigde Staten, de belangrijkste bondgenoot van Israël.