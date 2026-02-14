Rubio verzekert Europa in langverwachte rede van onbreekbare band

MÜNCHEN (ANP) - De Verenigde Staten en Europa horen onlosmakelijk bij elkaar, heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verzamelde Europese leiders, hoge diplomaten, topmilitairen en opiniemakers voorgehouden. "Onze lotsbestemming zal altijd verstrengeld zijn met die van jullie."

Naar de toespraak van Rubio op de grote veiligheidsconferentie in München was met spanning uitgekeken. Vicepresident JD Vance schokte Europa een jaar geleden met een felle aanklacht en een steunbetuiging aan radicaal-rechts. Hij vroeg zich hardop af of Europa en de VS nog wel vrienden zouden kunnen blijven.

Rubio, die geldt als het vriendelijke gezicht van de regering van president Donald Trump, sloeg zaterdag een andere toon aan en kreeg applaus. "Soms komen wij Amerikanen over als een beetje direct", zei hij verontschuldigend. "Maar dat komt voort uit bezorgdheid."