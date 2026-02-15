ECONOMIE
Skiester Brignone wint na blessureleed ook goud op reuzenslalom

door anp
zondag, 15 februari 2026 om 14:40
anp150226084 1
CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - De Italiaanse skiester Federica Brignone heeft op de reuzenslalom haar tweede gouden medaille van de Winterspelen in eigen land gewonnen. De 35-jarige regerend wereldkampioene had na de eerste manche een voorsprong van 34 honderdsten van een seconde, die bouwde ze in de tweede manche uit tot 62 honderdsten. De Zweedse titelverdedigster Sara Hector en de Noorse Thea Stjernesund grepen met exact dezelfde tijd het zilver.
Lang was onzeker of Brignone wel aan de Spelen zou kunnen deelnemen. In april liep de geboren Milanese meerdere beenbreuken en zware knieblessures op bij een harde crash tijdens de nationale kampioenschappen. De skiester raakte net op tijd fit en won donderdag op de super-G al haar eerste olympische gouden medaille.
De reuzenslalom is de specialiteit van Brignone. Op de Spelen van Beijing veroverde ze vier jaar geleden zilver op het onderdeel, in 2018 in Pyeongchang het brons.
De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, de olympisch kampioene van 2018, moest genoegen nemen met de elfde plaats.
