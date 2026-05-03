Rudy Giuliani opgenomen in ziekenhuis in kritieke toestand

NEW YORK (ANP) - Oud-burgemeester Rudy Giuliani van New York is opgenomen in het ziekenhuis en "verkeert in kritieke, maar stabiele toestand". Dat meldt zijn woordvoerder Ted Goodman op X.

"Burgemeester Rudy Giuliani ligt momenteel in het ziekenhuis, waar hij in kritieke maar stabiele toestand verkeert. Burgemeester Giuliani is een vechter die elke uitdaging in zijn leven met onwankelbare kracht het hoofd heeft geboden en op dit moment vecht hij met dezelfde kracht", aldus Goodman.

Het is niet bekend waarom de 81-jarige Giuliani is opgenomen. Hij was van 1994 tot 2001 burgemeester van New York.