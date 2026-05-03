ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Levende witsnuitdolfijn aangespoeld bij Egmond aan Zee

Samenleving
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 1:25
anp040526005 1
EGMOND AAN ZEE (ANP) - Bij de kust van Egmond aan Zee is zondagavond een levende witsnuitdolfijn gestrand, meldt SOS Dolfijn. Het dier wordt koel gehouden met natte doeken, schrijft de stichting op Facebook. Volgens NH Nieuws wordt de witsnuitdolfijn naar de opvang van SOS Dolfijn gebracht om te kijken hoe het gered kan worden.
De witsnuitdolfijn is een robuuste dolfijnensoort die tussen de 2,5 en 3 meter lang kan worden, meldt SOS Dolfijn. Ze hebben een stompe snuit en een hoge sikkelvormige rugvin en wegen tussen de 180 en 360 kilo.
Volgens het Wereld Natuur Fonds leven de dieren vooral in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. Het is zeldzaam dat witsnuitdolfijnen aanspoelen in Nederland.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 431378453

Hoe lang kan een hond zijn plas ophouden? ’Lang wachten met uitlaten is dierenmishandeling’

generated-image (3)

Droomland Portugal: Waarom duizenden emigreren en de realiteit soms tegenvalt

anp 530758418

Wat is het verschil tussen een mobiele airco en een aircooler, en wat is de slimste keuze?

25106248 l normal none

Je handdoek is vermoedelijk smerig

190444383_m

Topeconoom Gary Shilling waarschuwt voor recessie en beurscrash

290103271_l

Wat een toponderhandelaar ons leert over ruziemaken in relaties

Loading