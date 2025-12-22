ECONOMIE
Ruim 10 miljoen euro opgehaald na vierde dag 3FM Serious Request 

Samenleving
door anp
maandag, 22 december 2025 om 19:55

DEN BOSCH (ANP) - Na de vierde actiedag van 3FM Serious Request staat de teller op 10.135.897 euro. Dat is maandagavond bekendgemaakt op NPO 3FM. Nog nooit eerder werd op de vierde dag zoveel geld opgehaald.
Serious Request staat deze editie in het teken van Spieren voor Spieren, een stichting die zich inzet voor kinderen met een spierziekte. 3FM-dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer zitten tijdens de actie opgesloten in het Glazen Huis, dat dit jaar in Den Bosch staat. De dj's draaien tot kerstavond platen die door luisteraars worden aangevraagd na het doen van een donatie. Het nummer dat het meest wordt aangevraagd is Golden van HUNTR/X, daarna volgt het themalied Hoogtevrees van Bente en Time To Move van Lammer.
Het hoogste eindbedrag tot nu toe werd opgehaald in 2012. De teller stond toen op de laatste dag van de actie op 13.839.731 euro. Vorig jaar werd op de vierde dag 6.078.232 euro opgehaald. Het eindbedrag kwam uit op 12.563.709 euro.
