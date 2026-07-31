Ruim 100 boetes vanwege fatbikeverbod in Amsterdam en Enschede

ENSCHEDE (ANP) - Vanwege een fatbikeverbod zijn in Amsterdam en in Enschede zo'n honderd boetes uitgedeeld, zo bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam is sinds 11 mei een fatbikeverbod van kracht in het Vondelpark en in de binnenstad van Enschede geldt zo'n verbod overdag sinds 11 maart.

Gemeentelijke handhavers deelden in Enschede tot nu toe negen boetes uit. In Amsterdam gaat het om 94 bekeuringen tot begin juli.

Wethouder Marc Teutelink van de gemeente Enschede zegt tegen de NOS dat het verbod lijkt te werken. "We zien dat er veel minder onveilige situaties zijn en we horen die geluiden ook van de winkeliers en de mensen die winkelen."

De gemeente Amsterdam doet nog verder onderzoek naar het effect van het fatbikeverbod en komt dit najaar met de resultaten. Wethouder Melanie van der Horst meldde eerder dat het Vondelpark met dit verbod "weer een veilige en fijne plek" moet worden.