ChatGPT-moederbedrijf OpenAI telt meer dan 1 miljard gebruikers

SAN FRANCISCO (ANP/AFP) - ChatGPT-moederbedrijf OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het Amerikaanse techbedrijf vrijdag naar buiten gebracht. Het cijfer omvat niet alleen de gebruikers van de populaire chatbot ChatGPT zelf, maar ook AI-programmeerhulp Codex en ChatGPT Work, een platform waarmee gebruikers toegang hebben tot andere externe toepassingen.

De mijlpaal volgt nog geen vier jaar na de lancering van ChatGPT. OpenAI werd opgericht in 2015, maar kwam pas in november 2022 met zijn eerste consumentenproduct. In zo'n korte tijd groeien naar zoveel gebruikers is een hele prestatie. Facebook deed er eerder zes jaar over om 1 miljard gebruikers te bereiken.

OpenAI meldde ook dat al ruim 2 miljoen bedrijven in de wereld gebruikmaken van zijn tools. Het zakelijke klantenbestand, dat hogere marges oplevert, werd eind vorig jaar prioriteit voor het bedrijf. Sindsdien heeft OpenAI een deel van de achterstand ingelopen op zijn voornaamste rivaal Anthropic, die zich specifiek op deze doelgroep richt.