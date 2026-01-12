Ruim 13.000 mensen vroegen vorige week geld terug bij NS

UTRECHT (ANP) - Ruim 13.000 mensen vroegen vorige week geld terug bij de NS na vertragingen door wisselstoringen. Dat is drie tot vier keer zoveel als het normale aantal, meldt een woordvoerder. De meeste aanvragen werden gedaan op maandag, zo'n 8000.

Normaal kunnen reizigers binnen een maand na hun aanvraag een reactie verwachten. Of dat nu langer gaat duren, kon de woordvoerder nog niet zeggen.

Door het winterse weer waren er veel wisselstoringen. Een van de oorzaken daarvan is dat niet alle wissels verwarmd zijn, omdat het verwarmen kostbaar is en omdat winterweer relatief weinig voorkomt in Nederland. Reizigers kunnen geld terugkrijgen als hun trein meer dan een halfuur vertraagd is, op de hogesnelheidslijn vanaf 15 minuten. Het bedrag is afhankelijk van de duur van het oponthoud.