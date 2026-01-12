ECONOMIE
Vermoedelijk brein achter explosies ziekenhuis Beverwijk opgepakt

Samenleving
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 17:02
anp120126169 1
HEEMSKERK (ANP) - De politie heeft afgelopen vrijdag de vermoedelijke opdrachtgever aangehouden van de explosies die in 2024 en 2025 plaatsvonden bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Het gaat om een 34-jarige man uit Heemskerk, meldt de politie maandag. Hij is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft besloten dat de verdachte langer vast blijft zitten.
Bij het ziekenhuis vonden in november 2024 twee ontploffingen plaats. In februari 2025 werd hiervoor een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden, die inmiddels is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Ook moet hij een schadevergoeding van ruim 40.000 euro betalen.
In januari 2025 gebeurde een derde explosie. Daarvoor werd een 37-jarige man uit Beverwijk aangehouden. Hij moet zich op een later moment voor de rechtbank verantwoorden.
De politie meldde eerder al uit te gaan van een verband tussen alle explosies. Het onderzoek loopt nog.
