Ruim 230.000 Congolezen op de vlucht voor escalerend geweld

KINSHASA (ANP/AFP) - Een escalatie van het geweld in de Democratische Republiek Congo heeft geleid tot een grote vluchtelingenstroom. Volgens de Verenigde Naties zijn sinds het begin van 2025 zo'n 237.000 mensen op de vlucht geslagen.

Het gaat met name om mensen in de oostelijke regio's Noord- en Zuid-Kivu, meldt Eujin Byun van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Daar vecht het Congolese leger al jaren tegen gewapende groeperingen en sinds 1 januari is de strijd weer hevig opgelaaid. Volgens Byun is het conflict "gekenmerkt door wijdverspreide mensenrechtenschendingen en massale gedwongen verplaatsingen".

In de regio zaten al 4,6 miljoen ontheemden, maar de laatste weken is het geweld geëscaleerd, aldus Byun. Het gebied is rijk aan grondstoffen en daardoor al tientallen jaren geplaagd door conflicten.