Oog in oog met een bronstig wild zwijn? Dit is wat je moet doen

Een wandeling in het bos veranderde voor Gerjan (71) en Maarten (33) uit Elspeet in een nachtmerrie toen ze oog in oog stonden met een bronstig wild zwijn. Hoe ga je om met zo’n onverwachte situatie? Boswachter Laurens Jansen vertelt in het AD wat je moet doen.

Zijn er in deze periode van het jaar meer zwijnen in het bos te vinden?

“Als er genoeg voedsel in de bossen is en de vrouwtjes goed in conditie zijn, zouden in deze periode de eerste biggen geboren kunnen worden. Dat is de periode dat de zeugen het waakzaamst zijn.”

Toch wil dat niet zeggen dat je nu per se meer zwijnen zult tegenkomen. “Er zijn ook wel eens honden in de zomer doodgebeten. Zelf zag ik een maand of drie geleden een gigantische keiler (wild zwijn, red.) lopen. Die liep gelukkig de goede kant op.’’

Hoe herken je een aanval?

“Het is heel moeilijk om daar iets over te zeggen, het is niet duidelijk of bepaald gedrag past bij een agressief zwijn. Wilde zwijnen zien heel slecht en ruiken en horen ontzettend goed. Een aanval van een zwijn op een mens kan komen doordat zwijnen slecht zien. Maar je kunt niet in het hoofd kijken van de dieren kijken.”

Vaak heeft een zwijn voorafgaand aan een aanval een stressvolle situatie meegemaakt. “Over het algemeen gaat een dier in het nauw gekke dingen doen. Nu de wolf in het bos rondloopt, kan een zwijn zomaar net een ervaring hebben gehad waardoor hij stress heeft ervaren. Het is heel lastig om te bepalen wat er precies is voorgevallen (bij de worsteling van Gerjan en Maarten, red.).”

Wat moet je doen als een zwijn op je af komt?

“Het kan zijn dat een zwijn op je af komt, maar jou eigenlijk helemaal niet ziet. Dan is het zaak om lawaai te maken en te klappen of op je broek te slaan, om zo te laten weten dat je er bent. Als je dat maar vaak genoeg doet, vlucht een dier meestal de andere kant op. Wilde dieren bewegen in principe niet naar het gevaar toe, maar van het gevaar af. Als je merkt dat het dier naar je toe blijft lopen, loop dan achteruit.”

“Soms kun je je verbergen, in een hek klimmen of ergens achter gaan staan. Maar daar moet je wel de mogelijkheid toe hebben.”

Kun je iets meenemen om het zwijn af te schrikken?

Volgens Jansen zijn dat soort voorzorgsmaatregelen niet nodig. “Je hoort soms dat mensen dingen meenemen die een hele hoge pieptoon maken, die vooral hondachtigen kunnen horen. Maar de kans dat er een incident plaatsvindt tussen een bezoeker en een wild zwijn is heel erg klein. In de tien jaar dat ik boswachter ben, zijn de incidenten met mensen op één hand te tellen.”

Bron: AD