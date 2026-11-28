UTRECHT (ANP) - Voor de uitvaart van Mohammed, de jongeman die afgelopen week dood werd gevonden in een vrieskist in Utrecht, is inmiddels ruim 30.000 euro ingezameld. Het is de bedoeling dat hij in zijn geboorteland Syrië wordt begraven.

De familie meldt dat het geld wordt besteed aan het overbrengen van het lichaam, de uitvaart en de reiskosten voor de naaste familieleden.

"Mohammed is plotseling overleden. Hij was pas 20 jaar. Als tiener kwam hij naar Nederland. Hij laat zijn familie en vrienden achter in groot verdriet", aldus de nabestaanden. "Zijn familie wil Mohammed begraven in zijn geboorteland. Daarvoor moet zijn lichaam vanuit Nederland worden overgebracht. Ook willen zijn ouders erbij zijn om afscheid te nemen. Dat kost veel geld, juist nu de familie al zoveel te dragen heeft. Met deze actie willen we hen die zorg uit handen nemen, zodat ze zich kunnen richten op het afscheid."

"Dank u wel voor uw steun, uw gebeden en uw medeleven", schrijven de nabestaanden op de donatiepagina.