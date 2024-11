Ruim 50 aanhoudingen op en rond de Dam bij verboden protest

AMSTERDAM (ANP) - Bij het verboden protest zondag op de Dam in Amsterdam zijn ruim vijftig aanhoudingen verricht, meldt de politie. "Ook zijn 340 mensen in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) verplaatst", aldus de politie in een verklaring.

Pro-Palestijnse betogers trokken naar de Dam ondanks een demonstratieverbod dat van kracht is in Amsterdam. Dat vloeit voort uit een noodverordening die van kracht is door de gewelddadigheden in de hoofdstad in de nacht van donderdag op vrijdag. Toen werden Israëlische supporters van Maccabi Tel Aviv aangevallen en mishandeld.