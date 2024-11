COP zichtbaar aanwezig, maar leeft niet echt in Bakoe

BAKOE (ANP) - Dat de klimaattop in Bakoe is, is te merken in de Azerbeidzjaanse hoofdstad. Overal in de stad zijn borden, vlaggen en billboards waarop de 29e editie van de VN-klimaattop (COP) wordt aangekondigd. Ook zijn er honderden pendelbussen die bezoekers van de COP door de stad rijden.

Desondanks leeft de klimaatboodschap van de top niet echt in de stad. Mensen in het centrum van de hoofdstad zijn blij met de vele internationale bezoekers, maar zijn niet zo bezig met de maatregelen voor het veranderende klimaat, waar de COP over gaat. "We zijn nu eenmaal een land van olie en gas", laat een taxichauffeur weten.

Azerbeidzjan produceert veel olie en gas, waarvan 90 procent voor export, aldus het International Energie Agency (IEA). Climate Action Tracker (CAT) meldde in september dat het gastland van de klimaattop "ernstig onvoldoende" scoort als het aankomt op de landelijke klimaatplannen. Terwijl de meeste landen hun plannen aanscherpen, heeft Azerbeidzjan de uitstootnormen voor 2035 juist geschrapt.

Uitstoot broeikasgassen

Het land heeft nu enkel afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 40 procent moet zijn verlaagd ten opzichte van 1990. En dat is alleen als er voldoende internationale steun is om dat te halen, bijvoorbeeld in de vorm van financiering of technologie. Volgens CAT hoort het land nu tot "een kleine groep" die in strijd handelt met een basale afspraak uit het Klimaatakkoord van Parijs. Daarin staat dat landen hun nationale doelen nooit mogen afzwakken.

De klimaattop begint maandag en duurt tot met 22 november. Het zal onder meer gaan over nieuwe financieringsafspraken voor arme landen, het opzetten van een internationale markt voor koolstofemissies en de nationale klimaatplannen die landen voor 2025 moeten inleveren. Die laatste moeten flink worden aangescherpt om onder de 1,5 graad opwarming te blijven, waarschuwde VN-klimaatpanel IPCC eerder.