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Ruim 80 doden bij gevechten tussen Houthi's en regeringstroepen

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 12:19
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SANAA (ANP/AFP) - Bij gevechten in Jemen tussen Houthi's en regeringstroepen zijn sinds donderdag 81 doden gevallen, volgens militaire en medische bronnen uit het land. De gevechten ontstonden nadat Houthi's aanvallen uitvoerden op verschillende kustgebieden om controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld.
Door de blokkade van de Straat van Hormuz is Bab al-Mandeb belangrijker geworden als doorvoerroute voor olie uit Saudi-Arabië. Met het offensief willen de Houthi's de door de regering gecontroleerde havenstad Mokka afsnijden van gebieden die onder controle staan van de regering. Daarna kunnen Houthi's oprukken naar gebieden die grenzen aan Bab al-Mandeb, zeiden militaire bronnen tegen persbureau AFP.
De Houthi's hebben al verhoogde gebieden ingenomen met uitzicht op regeringsposities nabij de Rode Zee. Vanuit deze locaties kunnen de Houthi's schepen aanvallen, aldus een militaire bron tegen AFP. De rebellen hebben afgelopen weken al herhaaldelijk Saudische schepen aangevallen.
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