Jacht op man die aanslagen Duits stroomnet opeist

GANDERKESEE (ANP) - De Duitse politie speurt naar een man die in een brief de verantwoordelijkheid voor aanslagen op de elektriciteitsvoorziening heeft opgeëist. Bij meerdere verdeelstations is de politie vrijdag ingezet om nieuwe aanvallen voor te zijn of te pareren, melden Duitse media.

In de brief worden aanslagen in het Oost-Duitse Brandenburg en het West-Duitse Noordrijn-Westfalen genoemd, melden onder meer omroepen WDR en NDR. Dinsdag werd een transformatorstation in het Brandenburgse Jänschwalde volgens de politie bestookt met zelfgemaakte vuurpijlen. Een dag later werd kortsluiting veroorzaakt bij zo'n station in Bergheim bij Keulen.

Daarop volgde donderdagavond de vondst van voorbereidingen voor een nieuwe poging tot kortsluiting bij een verdeelstation in het naburige Dormagen, ook in Noordrijn-Westfalen. De politie zocht vrijdag naar soortgelijke sporen bij Weisweiler, in dezelfde deelstaat. Ook bij een transformatorstation in het Nedersaksische Ganderkesee kwam de politie in actie.