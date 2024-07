Groenewegen niet meer in beeld bij laatste massasprint Tour

NÎMES (ANP) - Dylan Groenewegen slaagde er niet in zich in de zestiende etappe van de Tour de France te onderscheiden. "Het team deed het goed", vertelde de Nederlandse sprinter van Jayco-AlUla na een lastige finale vol bochten en rotondes. "Ze brachten me in positie. Ik reed naast Jasper Philipsen. Iets te ver naar achteren, vond ik, maar hij won vervolgens de rit. Het zal ook wel met de benen te maken hebben."

Die benen hielpen Groenewegen, die in Nîmes als negentiende finishte, eerder deze Tour aan ritwinst in Dijon. "Dat was fijn. Vorig jaar zat ik er vaak dicht bij met een tweede, derde en vierde plaats. Het is beter om een keer te winnen. In de grootste koers ter wereld bovendien."

Het was de laatste kans op sprintsucces voor de 31-jarige Amsterdammer in deze Tour. Het peloton gaat weer de bergen in. "Je zult me niet meer van voren zien", zei hij bij Eurosport.