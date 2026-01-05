Ruim dertig Cubanen omgekomen bij aanvallen VS in Venezuela

HAVANA (ANP/RTR/AFP) - De Cubaanse regering heeft laten weten dat er bij de Amerikaanse aanvallen op Venezuela afgelopen weekend 32 Cubanen om het leven zijn gekomen. Volgens de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel ging het om militairen en ambtenaren die op verzoek van Venezuela in het land aanwezig waren, schrijft The New York Times.

President Donald Trump zei zondag al dat er "veel" Cubanen om het leven waren gekomen bij de operatie in Venezuela. "Zij probeerden Maduro te beschermen, dat was geen goede zet", zei Trump. De Venezolaanse president Nicolás Maduro werd door Amerikaanse troepen opgepakt en ontvoerd naar de VS.

President Díaz-Canel noemt de omgekomen Cubanen "helden" die "na hevig verzet omkwamen door directe gevechten met de aanvallers of als gevolg van de bombardementen".

The New York Times meldt dat het een "zeldzame" publieke erkenning van het communistische Cuba is dat er Cubaanse militairen aanwezig zijn in Venezuela. De twee landen zijn bondgenoten.