Toe- en afritten dicht door gladheid, verkeer komt heuvel niet op

UTRECHT (ANP) - Door de gladheid zijn meerdere verbindingswegen, toe- en afritten dicht, meldt Rijkswaterstaat. "Het verkeer staat vast en komt de heuvel niet op."

Eerder meldde de wegbeheerder al dat vrachtwagens vaststonden op de toeritten en meerdere voertuigen van de weg zijn afgegleden. "De strooiwagens werken hard om de betreffende trajecten begaanbaar te houden, maar dit is een lastige klus", aldus Rijkswaterstaat.

Inmiddels is de spitspiek voorbij op de wegen. Op het drukste moment stond er 688 kilometer, aldus RWS, die ervoor waarschuwt dat de overlast voorlopig aanhoudt. De A32 tussen het Friese Grou en Akkrum is in beide richtingen dicht. De weg is daar onbegaanbaar.

In een groot deel van het land geldt code oranje door de sneeuw en gladheid. In de rest van Nederland is code geel van kracht vanwege de winterse omstandigheden.